Экс-спасатель рассказал, почему не верит в нападение медведя на Усольцевых

Экс-спасатель, бывший инструктор и кандидат в мастера спорта по альпинизму Юрий Раилко рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, почему версия гибели семьи Усольцевых от лап и клыков медведя сомнительна.
«Если люди исчезают бесследно, то к этому, как правило, прикладывает руку человек. Медведь не напал бы сразу на троих — и даже атаковав кого-то из них, оставил бы следы: разорванную одежду, кровь. Ну и хищник не унёс бы тело далеко: оттащил бы, ветками и землёй бы засыпал и ждал, когда мясо протухнет. А потом бы вернулся. Только одно существо способно заметать следы так, чтобы потом не могли найти, и это человек», — поделился мыслями экс-альпинист.
Юрий Раилко также отметил, что если рассматривать криминальную версию исчезновения семьи, то выйти на преступников можно будет только путём следственных действий: когда кого-то из подозреваемых поймают и он что-то расскажет.
Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 во время небольшого похода, в который вопреки плохому прогнозу погоды отправились налегке.
1 октября были развёрнуты масштабные поиски. Прекратились они через 12 дней из-за ухудшения погоды: тайгу накрыл снег. После этого следователи и спасатели выезжали в район Кутурчинского Белогорья, но новых зацепок найти не удалось.