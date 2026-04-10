Более 60 тысяч заявок подано на Международный фестиваль молодежи

«В столице Урала на границе Европы и Азии пройдет самое масштабное молодежное событие года. Оно объединит представителей разных сфер, конфессий и национальностей со всего мира. 30% участников фестиваля составят члены сообщества ВФМ. 70% — те, кто ранее не участвовал в фестивальных событиях. Важно, что половина программы фестиваля, которая объединит более 150 спикеров из России и зарубежных стран, будет посвящена образу будущего. Участники обсудят вызовы ближайших десятилетий, человеческий капитал, технологические и демографические изменения и то, как в новом мире сохранить себя, свою человечность и уважение к культуре», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.