Более 60 тысяч заявок подано на Международный фестиваль молодежи

9 апреля в Доме приемов МИД России прошла презентация Международного фестиваля молодежи (12+) для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие более 120 представителей зарубежных посольств из 84 стран, а также международных организаций. Среди них: дипломаты из Абхазии, Аргентины, Египта, Индонезии, Катара, Китая, Ливии, Марокко, и многих других стран.
«По решению нашего президента Владимира Владимировича Путина в 2024 году Всемирный фестиваль молодежи прошел в гостеприимном “Сириусе” — месте наследия лучших в истории зимних Олимпийских игр. Тогда фестиваль объединил 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран. В прошлом году мы с успехом провели Слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Интерес колоссальный. Сегодня мы готовимся встречать гостей в Екатеринбурге, где инфраструктура является наследием Универсиады», — напомнил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что Международный фестиваль молодежи объединит более 10 тысяч человек. Гостей ждет насыщенная и интересная программа.
«Организаторы получили уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы — от ИТ и науки до спорта и государственного управления», — заявил Дмитрий Чернышенко.
После основной программы фестиваля пройдет региональная программа по 30 направлениям. Она приурочена к Году единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным.
Для тех, кто не сможет приехать лично, будет обеспечен онлайн-доступ к программе фестиваля. Предусмотрена и специальная детская программа для ребят от 14 до 17 лет. Она даст возможность проработать собственные инициативы с наставниками из более 60 ведущих компаний мирового уровня.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в сентябре 2026 года на уральской земле соберутся тысячи гостей со всего мира, чтобы открыть для себя современную Россию, найти новых друзей и завязать полезные знакомства.
«Мы будем искренне рады видеть на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге представителей самого широкого круга стран ближнего и дальнего зарубежья. Молодежь со всех концов Земли искренне хочет здесь бывать, знакомиться со своими сверстниками, искать что-то новое для себя, а может быть, и определить свою дальнейшую судьбу. Насыщенная программа мероприятий фестиваля в полной мере отвечает задачам установления таких дружеских контактов, укрепления доверия, налаживания взаимопонимания», — поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что Россия открыта для молодых людей со всего мира, готова поддерживать их устремления и идеи, давать инструменты для самореализации и развития.
«В столице Урала на границе Европы и Азии пройдет самое масштабное молодежное событие года. Оно объединит представителей разных сфер, конфессий и национальностей со всего мира. 30% участников фестиваля составят члены сообщества ВФМ. 70% — те, кто ранее не участвовал в фестивальных событиях. Важно, что половина программы фестиваля, которая объединит более 150 спикеров из России и зарубежных стран, будет посвящена образу будущего. Участники обсудят вызовы ближайших десятилетий, человеческий капитал, технологические и демографические изменения и то, как в новом мире сохранить себя, свою человечность и уважение к культуре», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Участников ждет около 50 форматов образовательной «Знание-программы» с содержательными лекциями, дискуссиями и открытыми диалогами с ведущими экспертами из России и зарубежных стран.
Спортивная «Велнес-программа» объединит мастер-классы от известных спортсменов, массовые тренировки и соревнования. Направление «Молодежь в культуре» позволит участникам погрузиться в историю России и мира.
Познакомиться друг с другом и сформировать настоящее сообщество участникам поможет «Объединяющая программа». Важной частью фестиваля станет «Добрая программа», во время которой участники смогут присоединиться к волонтерским инициативам.
Дополнительно пройдут экскурсии, которые познакомят гостей с историческим и культурным наследием Екатеринбурга. На масштабной выставочной экспозиции будут представлены достижения России и ее регионов в науке, промышленности и культуре.
Регистрация на Международный фестиваль молодежи продлится до 30 апреля на официальном сайте. Дополнительный (резервный) этап регистрации пройдет с 1 по 31 мая.
Справка.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта 2024 года в «Сириусе» в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Участие в ВФМ-2024 приняли 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира.
В соответствии с поручениями президента РФ о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодежи фестивальные мероприятия на территории Российской Федерации проходят ежегодно. В 2025 году в Нижнем Новгороде прошел Слет Всемирного фестиваля молодежи. Событие объединило две тысячи молодых людей из 120 стран мира.
В 2026 году состоится Международный фестиваль молодежи на 10 тысяч участников. Следующий Всемирный фестиваль молодежи на 20 тысяч участников пройдет в 2030 году.