В Нижегородской области задержали преступника, скрывавшегося почти 30 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Преступника, скрывавшегося на протяжении 28 лет, задержали в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по региону.
«Преступника задержали сотрудники отдела розыска ГУФСИН Нижегородской области совместно с коллегами из другого региона. Он был в розыске с 1998 года», — заявили агентству в пресс-службе ведомства.
Собеседник агентства не уточнил, какие преступления совершил задержанный, отметив, что пока еще проводятся оперативные мероприятия.
«Давно разыскивали преступника и его задержали в Нижегородской области. При задержании никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.