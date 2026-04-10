Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агроэксперт Березнюк: сельское хозяйство России растёт, несмотря на санкции

Вопреки санкциям, сельское хозяйство России не только устойчиво, но и показывает положительную динамику.

Источник: АиФ Воронеж

Вопреки санкциям, сельское хозяйство России не только устойчиво, но и показывает положительную динамику. Об этом рассказал в беседе с RT управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Общий объём производства сельхозпродукции в 2025 году увеличился на 5%, а ключевые показатели самообеспеченности по Доктрине продовольственной безопасности либо выполнены со значительным превышением, либо приближаются к целевым значениям», — поделился он.

При этом одним из ключевых параметров остаётся то, что при моделировании временного коллапса международной торговли продовольствием Россия входит в число стран, способных полностью обеспечить население продуктами питания, продолжил эксперт.

«На сегодня самообеспеченность России по зерну достигла 161%. По рыбе и рыбопродуктам — 128,8%, по мясу — 102%. Самообеспеченность картофелем, исходя из итогов прошлого года и прогнозных значений на 2026 год, составила 97,9%», — отметил он.

При этом по растительному маслу показатель превышает пороговое значение более чем в 2,5 раза, добавил Березнюк.

«Производство молока по итогам прошлого года оценено в 34,3 млн т. Самообеспеченность достигла 85,3% и продолжает расти к целевым 90% к 2030 году», — пояснил он.

По его словам, Россия остаётся и мировым аграрным донором.

«В прошлом году страна сохранила первое место в мире по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 млн т. Исходя из текущих прогнозов, сохранит эту позицию и в 2026 году с потенциалом поставок порядка 55 млн т», — подытожил он.