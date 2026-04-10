Агроэксперт Березнюк: сельское хозяйство России растёт, несмотря на санкции

Вопреки санкциям, сельское хозяйство России не только устойчиво, но и показывает положительную динамику. Об этом рассказал в беседе с RT управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.
«Общий объём производства сельхозпродукции в 2025 году увеличился на 5%, а ключевые показатели самообеспеченности по Доктрине продовольственной безопасности либо выполнены со значительным превышением, либо приближаются к целевым значениям», — поделился он.
При этом одним из ключевых параметров остаётся то, что при моделировании временного коллапса международной торговли продовольствием Россия входит в число стран, способных полностью обеспечить население продуктами питания, продолжил эксперт.
«На сегодня самообеспеченность России по зерну достигла 161%. По рыбе и рыбопродуктам — 128,8%, по мясу — 102%. Самообеспеченность картофелем, исходя из итогов прошлого года и прогнозных значений на 2026 год, составила 97,9%», — отметил он.
При этом по растительному маслу показатель превышает пороговое значение более чем в 2,5 раза, добавил Березнюк.
«Производство молока по итогам прошлого года оценено в 34,3 млн т. Самообеспеченность достигла 85,3% и продолжает расти к целевым 90% к 2030 году», — пояснил он.
По его словам, Россия остаётся и мировым аграрным донором.
«В прошлом году страна сохранила первое место в мире по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 млн т. Исходя из текущих прогнозов, сохранит эту позицию и в 2026 году с потенциалом поставок порядка 55 млн т», — подытожил он.