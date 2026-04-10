Значение лунной миссии «Артемида-2» объяснил нижегородский планетарий

С начала апреля текущего года всё мировое сообщество активно следит за развитием лунной программы «Артемида-2». Возвращение американского космического аппарата «Орион» к Земле после облёта Луны стало значимым событием. О важности программы рассказали NN.RU со ссылкой на ведущего эксперта Нижегородского планетария имени Георгия Гречко, Ольгу Молеву.
«Артемида-2» (Artemis II) представляет собой историческую миссию, знаменующую первый пилотируемый полёт в рамках новой лунной программы NASA. Это десятидневное путешествие вокруг естественного спутника Земли, не предусматривающее высадки на его поверхность. Ключевые цели полёта:
Верификация систем жизнеобеспечения: тщательная проверка способности «Ориона» обеспечивать безопасность экипажа в условиях дальнего космоса.
Тестирование ручного управления: экипаж отрабатывает навыки маневрирования кораблём вручную.
Подготовка к «Артемида-3»: успешное выполнение текущей миссии открывает дорогу к следующему этапу, предполагающему возвращение человека на Луну.
Основные этапы миссии на текущий момент:
1 апреля 2026 года успешно стартовала ракета SLS с космодрома на мысе Канаверал.
6 апреля экипаж установил новый рекорд удаления от Земли, достигнув отметки в 406 771 км, превзойдя показатель миссии «Аполлон-13».
В ночь на 7 апреля корабль выполнил критически важный манёвр, облетев Луну на высоте около 6000 км от её поверхности, проследовав над обратной стороной и сделав уникальные снимки.
9 апреля астронавты приступили к возвращению к Земле, используя гравитационное притяжение Луны как трамплин.
Приводнение в Тихий океан у побережья Сан-Диего (Калифорния) ожидается 11 апреля 2026 года, ориентировочно в 06:07 по московскому времени.
Нижегородцам также рассказали о значении полета для науки и мира. Программа важная, так как впервые за 53 года люди покинули низкую околоземную орбиту, где находится МКС, защищённая от радиации магнитным полем Земли. «Орион» же функционирует в условиях открытого космоса. Подтверждение работоспособности систем жизнеобеспечения позволит перейти к созданию постоянных лунных баз и экспедиций на Марс.
Также миссия отмечает участие первой женщины и первого представителя Канады в полёте к Луне, что является символом глобального характера освоения космоса.
Важно отметить, что «Артемида-2» задействует новаторскую оптическую (лазерную) связь, позволяющую передавать большие объёмы данных и видео в 4K непосредственно с Луны, что значительно ускорит получение научной информации в будущем.
Также экипаж пролетает через радиационные пояса Ван Аллена, где датчики на борту фиксируют уровень облучения, что крайне важно для разработки систем защиты будущих межпланетных аппаратов.
В планетарии отметили, что успех «Артемида-2» стимулирует инвестиции частных компаний в развитие лунной инфраструктуры, добычу ресурсов и космический туризм.
