Глава СК потребовал доклад о смерти ростовчанки при родах в больнице. Об этом сообщили в донском следкоме.
В одной из больниц Ростовской области зафиксирована смерть женщины во время родов из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ростовской области представить доклад о ходе расследования.
В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования назначена судебно‑медицинская экспертиза, которая должна определить точную причину смерти пациентки.