Обновлена карта передвижных дорожных камер в Красноярском крае

На сайте Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю обновили информацию о размещении комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, установленных на региональных трассах.
Актуализация касается только передвижных рубежей контроля.
В КрУДор напомнили, что на сегодняшний день система фотовидеофиксации нарушений ПДД в крае состоит из 71 передвижного и 252 стационарных рубежей контроля, а также одного мобильного комплекса «Паркон». Из них 102 комплекса размещены в Красноярске. Посмотреть их местоположение можно по ссылке.
