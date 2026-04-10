Бесплатные автобусы запустят в Красноярске в пасхальную ночь

В Красноярске в пасхальную ночь (с 11 на 12 апреля) для удобства верующих будут запущены бесплатные автобусы.
Так, четыре маршрута будут ездить от храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) и один маршрут — от Свято-Успенского мужского монастыря (ул. Лесная).
Автобусы будут проезжать через ключевые улицы, а именно Мичурина, 60 лет Октября, Матросова, Партизана Железняка, 9 Мая, Тельмана, а также по проспектам Свободный, им. газеты «Красноярский рабочий», пр. Металлургов и др.
Автобусы будут находиться у храма и монастыря с 02:00. Отправятся в рейс они по мере завершения Службы (ориентировочно в 03:00).
