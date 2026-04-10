Похоронили малышку, которую отдали тёте, а вернули в гробу

10 апреля в Ростовской области проводили в последний путь трёхлетнюю девочку, которая погибла, по предварительной версии, в результате сильного избиения. У крохи на теле были множественные побои и ссадины. К сожалению, медики не смогли её спасти.
Малышка жила в Абхазии вместе с тётей Кристиной. Родная мать девочки Елизавета не могла содержать дочь, поэтому попросила свою сестру позаботиться о ребёнке. Всего за несколько дней до трагедии, как удалось выяснить rostov.aif.ru, Кристина купила племяннице новое нарядное платьице. Надеть его на утренник девчушка так и не успела. Что же произошло в той семье, rostov.aif.ru выяснил у бабушки малышки Галины Лахиной.
«Плакала, божилась».
Корреспонденту удалось дозвониться до бабушки малышки. Сквозь слёзы женщина рассказала, что сегодня девочка обретёт своё последнее пристанище. По настоянию родных хоронить девочку решили на донской земле, где проживают мама Елизавета и бабушка Галина. У Елизаветы остались ещё трое детей: дочка-школьница и двое маленьких сыновей.
Родные обратились к властям Ростовской области с просьбой помочь в транспортировке тела. Выполнить волю родных погибшей удалось в сотрудничестве с властями Абхазии.
Галина рассказала rostov.aif.ru, что подозревала что-то неладное. Ещё в прошлом году она приезжала к Кристине, чтобы забрать внучку.
«Мне знакомая обещала помочь устроить внучку в детский сад. Единственное, нужно было от Кристины, чтобы она написала доверенность», — рассказывает мать.
По словам Галины, когда она приехала, девочка выглядела нормально, а Кристина говорила, что очень любит племянницу.
«Она плакала, божилась, говорила, что будет всё хорошо», — вспоминает Галина.
Особенно трагичным матери кажется то, что за день до случившегося Кристина радовалась покупке детских платьев.
«Она мне шестого числа скинула видео, где она купила три платья для двух своих дочек и для племянницы. Говорила: “Посмотри, мам, какие платья красивые, я прям нарадоваться не могу”. Получается, она мне шестого числа скидывает это видео, а на следующий день убивает ребёнка? Не верю!» — со слезами в голосе вспоминает бабушка.
Галина уверена: у её дочери имеется алиби.
«Есть видеозаписи, которые подтверждают, что Кристина не могла совершить преступление», — говорит бабушка.
Но она также рассказала, что у дочки и её сожителя была зависимость, и возможно это стало одной из причин произошедшего с внучкой.
Завернул в одеяло.
Напомним, трёхлетняя девочка ушла из жизни утром 8 апреля. Её доставили в Центральный военный госпиталь Минобороны Абхазии накануне с множественными травмами, позже перевели в Республиканскую детскую больницу, но спасти не удалось.
Прокуратура Гулрыпшского района начала проверку. За сухими строчками официальных сообщений — оборвавшаяся жизнь и вопросы, на которые пока нет ответов. Соседи с ужасом вспоминают ту ночь. Около половины одиннадцатого вечера в их дверь отчаянно застучали. На пороге — гражданский муж Кристины Алиас Хаджимба. На руках — ребёнок, закутанный в одеяло.
Ребёнку было плохо, мужчина просил о помощи. Один из соседей выбежал на улицу, они сели в машину и помчались в госпиталь. Уже позже медики заметили на руках ребёнка следы избиения.
Люди, живущие рядом, в один голос твердят: если бы знали, если бы видели — не молчали бы. Кристина всегда была на виду: улыбчивая, здоровалась, не прятала глаза. Никто не слышал криков, плача, скандалов за стеной.
Известно, что малышка жила у тёти около полутора лет. Кристина объясняла: забрала племянницу, потому что сестра заболела. Сначала девочка ходила в сад, потом за ней присматривала няня. Старший сын Кристины тоже помогал с младшими. Елизавета же раньше жила в Абхазии, но личная жизнь не сложилась. Позже она переехала в Ростов-на-Дону.
Дети, которых соседи видели во дворе, казались обычными: смеялись, бегали, не выглядели запуганными. Никто из них не жаловался, не плакал. Жизнь текла своим чередом — до того рокового вечера.
В сухумской школе № 6, где раньше учились старшие сыновья Кристины, о семье вспоминают сдержанно. Как уточняет портал sputnik-abkhazia.ru, директор Лолита Кация говорит: подростки были ухожены, одеты опрятно, на уроках внимательны. Отчим, по её словам, относился к ним как к родным.
В отношении Кристины теперь расследуется дело об убийстве. К ситуации подключилась прокуратура.
«Прокуратурой Гулрыпшского района проводятся неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. По результатам проведённых мероприятий в кратчайшие сроки будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка», — прокомментировали в ведомстве.