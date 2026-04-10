В Самаре тестовый пуск 48 фонтанов начнется с 25 апреля

С 25 апреля на территории Самары начнется пробный пуск всех 48 городских фонтанов. Об этом сообщает администрация города.

Источник: Коммерсантъ

По информации ведомства, на этой неделе специалисты АО «Спецремстройзеленхоз» приступили к расконсервации фонтанов. В первую очередь снимают сезонные конструкции и ограждения, очищают и заполняют водой чаши, монтируют съемное оборудование, привезенное со складов. На объектах, где это необходимо, проводят косметический ремонт.

В этом сезоне в Самаре запустят пять фонтанов, построенных и реконструированных в прошлом году. Речь идет в том числе о самом большом фонтане в городе — «40 лет Победы в Великой Отечественной войне».

По словам главы Самары Ивана Носкова, сезон фонтанов начнется 1 мая, после уборки города после зимы. Также планируется строительство нового фонтана в парке Щорса.