«Паркнетом» по автохамам: в Новосибирске началась активная борьба с парковками на газонах

18 нарушений правил парковки было выявлено сегодня на улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска. В неделю с помощью системы «Паркнет» в Центральном округе фиксируют около 50 машин, оставленных на газонах. Как отметил глава округа Владимир Захаров, недобросовестные водители не только портят озелененные территории, но и на колесах своих автомобилей выносят грязь на магистрали города, которая превращается в пыль.