«Паркнетом» по автохамам: в Новосибирске началась активная борьба с парковками на газонах

18 нарушений правил парковки было выявлено сегодня на улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска. В неделю с помощью системы «Паркнет» в Центральном округе фиксируют около 50 машин, оставленных на газонах. Как отметил глава округа Владимир Захаров, недобросовестные водители не только портят озелененные территории, но и на колесах своих автомобилей выносят грязь на магистрали города, которая превращается в пыль.
В администрации отметили, что активные рейды с «Паркнетом» начались с 1 апреля. Сотрудники ежедневно прокладывают маршруты, опираясь, в том числе, и на жалобы граждан, сообщающих о неправильно припаркованных машин. Размер штрафа за парковку на газонах для физических лиц составляет от 2000 до 4000 рублей, для должностных — 5000−10000 рублей и юридических лиц — 10000−20000 рублей".
Виталий Злодеев