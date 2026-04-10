В Красноярском крае 350 студентов-северян получили стипендии в проактивном формате

В Красноярском крае упростили порядок получения мер поддержки для студентов северных территорий. Теперь большинство выплат назначается автоматически, для этого достаточно единожды подать заявление. С начала года дополнительную стипендию в проактивном формате получили 350 студентов, еще 57 человек воспользовались компенсацией оплаты обучения, столько же — возмещением расходов на проезд к месту учебы и обратно. Поддержка предоставляется студентам из Таймыра, Эвенкии, а также Туруханского, Енисейского, Северо-Енисейского и Боготольского округов, которые обучаются за пределами своих территорий. Как отметил руководитель агентства по развитию северных территорий Антон Нарчуганов, переход на такой формат реализован по поручению губернатора края Михаила Котюкова. По его словам, это позволяет упростить доступ к мерам поддержки и сократить сроки их получения. Кроме того, прорабатываем возможность подачи заявлений на получение поддержки для учащейся молодежи коренных малочисленных народов через портал «Госуслуги». Это позволит повысить доступность таких мер и сократить сроки их получения, — отметил Антон Нарчуганов. Компенсации за обучение и проезд по-прежнему оформляются по заявлению. Подать его можно через региональный портал «Госуслуги», в МФЦ или в администрациях муниципалитетов. Напомним, что на севере Красноярского края построят 23 дома для коренных малочисленных народов.