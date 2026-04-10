Минские судэксперты установили личность трупа с помощью отпечатков рук

В личных вещах умершего не оказалось никаких документов. Специалисты провели дактилоскопирование, в результате было установлено, что умерший — 51-летний житель Гомеля. Мужчина скончался из-за острого отравления этиловым спиртом, о чем свидетельствует его наличие в крови в концентрации более 5 промилле, что соответствует двум бутылкам водки.