В новосибирских парках начали готовить цветники к весне

Пока новосибирцы радуются солнцу, озеленители вовсю готовят парки к новому цветочному сезону. В Центральном парке уже провели первую прочистку цветников и внесли удобрения. Первые посадки начнутся через пару недель. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.
Апрель для тех, кто ухаживает за парками, самая горячая пора. Работы много, и откладывать ее нельзя.
В Центральном парке провели весеннюю прочистку цветников. Убрали песок, мусор и старые растительные остатки. Очистили от грязи верхнюю зону парка. Внесли удобрения в почву. На миксбордерах сделали ворошение снега и рыхление ледяных корок.
Сейчас такие же работы начнутся и в других парках города.