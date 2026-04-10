Риск слепоты? Врач Казанцева объяснила, почему в линзах опасно мыться

Миллионы людей носят контактные линзы каждый день — и большинство из них даже не слышали об акантамёбном кератите. Между тем один неверный шаг — и микроскопический паразит, живущий в обычной водопроводной воде, может навсегда лишить зрения. Подробнее о причинах возникновения инфекционного заболевания, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Что такое акантамёбный кератит?
Одно из самых опасных осложнений при ношении контактных линз — акантамёбный кератит. Как объяснила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева, это паразитарное воспаление роговицы, которое вызывает микроскопическая амёба Acanthamoeba. Она живёт в водопроводной воде, бассейнах, озёрах, почве и даже в системах кондиционирования.
Амёба выживает в растворах, которые убивают бактерии, образуя цисты, способные сохраняться годами. Попав на травмированную роговицу под линзой, паразит буквально разрушает её клетки. Лечение тяжёлое: месяцы токсичных капель, нередко — пересадка роговицы. Исход в запущенных случаях — необратимая потеря зрения.
Почему акантамёбный кератит — болезнь «носителей линз»? Дело в том, что контактная линза создаёт для амёбы идеальные условия: переносит её с рук или раствора на глаз, обеспечивает тёплую влажную среду для размножения, а микроповреждения роговицы становятся входными воротами для инфекции.
Причины возникновения акантамёбного кератита.
Как отметила Ангелина Казанцева, одна из главных причин — любой контакт линз с водой. Нельзя мыться, плавать и принимать душ в линзах, промывать их или контейнер водопроводной или бутилированной водой.
Кроме того, опасно спать в линзах, не предназначенных для этого. Во сне доступ кислорода к роговице резко снижается, что увеличивает риск её повреждения. Среди других причин — превышение срока ношения и использование просроченного раствора, а также недостаточная очистка (например, когда линзы просто залили раствором, не потерев пальцем).
Немедленно снять линзы и обратиться к офтальмологу нужно при сильной боли в глазу, покраснении, светобоязни или ощущении инородного тела — эти симптомы могут сигнализировать о начале инфекции.
Как сделать ношение линз безопасным?
Ангелина Казанцева выделила пять правил, которые помогут сделать ношение линз полностью безопасным:
1. Использовать только свежий, стерильный многофункциональный раствор для очистки и хранения. «Никакой воды!» — подчеркнула врач;
2. Менять контейнер для линз не реже 1 раза в месяц. Эксперт пояснила, что это рассадник бактерий и амёб;
3. Строго соблюдать режим ношения: дневной, гибкий, пролонгированный — как назначил врач;
4. Снимать линзы перед любым контактом с водой;
5. Регулярно (минимум раз в год) проходить осмотр у офтальмолога, даже если вас ничего не беспокоит.