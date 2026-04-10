Накануне Дня Победы перекроют одну из центральных улиц Омска

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Омске перекроют улицу Достоевского. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.
В среду, 8 мая, на участке от улицы Победы до улицы Партизанской движение будет запрещено. Ограничения будут действовать с 08:00 до 13:00.
Также отмечается, что с 07:00 до 13:00 в зоне проведения мероприятий будет запрещена парковка. Автомобилистам предлагают объезжать локацию по улицам Победы, Таубе и Партизанской.
«Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков», — добавили в городской администрации.