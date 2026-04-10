В новых нижегородских ЖК растет количество непроданных квартир

Количество непродаваемых квартир в новых жилищных комплексах Нижнего Новгорода с каждым годом становится все больше. Главная причина — слишком высокие цены. Об этом рассказали нижегородские эксперты по недвижимости в беседе с ИА «Время Н».
Директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева отметила, что некоторые застройщики устанавливают неоправданно высокую стоимость жилья, из-за чего спрос на проекты «зависает». Кроме того, сократился ряд льготных ипотечных программ.
«Из-за роста издержек в строительстве цены вряд ли будут снижаться, зато многие застройщики сейчас активно предлагают скидки», — добавил генеральный директор агентства недвижимости «Чекни» Анатолий Рябинин.
По словам президента Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елены Макаровой, сейчас высоким спросом у нижегородцев пользуется компактное и доступное жилье. Так, покупатель выбирает не количество комнат, а размер ежемесячного платежа за жилье. По этой причине однокомнатные квартиры являются самыми ликвидными.
Эксперты считают, что к концу года цены на вторичном рынке тоже могут немного вырасти. Это произойдет, если ключевая ставка ЦБ продолжит снижаться. Еще одна причина подорожания «вторички» — отложенный спрос, сформированный за последние два года. В целом спрос ограничивается невысокой платежеспособностью населения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что разрыв в стоимости аренды между центром и окраинами городов сократился с 45% до 38%.