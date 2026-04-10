В Гусеве 23-летний парень избил незнакомца в баре и окажется на скамье подсудимых

В Калининградской области 23-летний житель Гусева избил незнакомца в баре и окажется на скамье подсудимых — ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 112 УК РФ.
По версии следствия, вечером в одном из баров на улице Толстого между обвиняемым и 38-летним посетителем из соседней компании возник словесный конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные травмы квалифицированы как причинившие вред здоровью средней тяжести.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.