Создана самообучающаяся программа для управления заводами

«После внедрения система стала прогнозировать качество продукта точнее в два раза. Расход пара, который тратится на нагрев, снизился с 524 килограммов в час до 290 — сокращение в 1,8 раза. А главный показатель качества вырос на 30 процентов. Это значит, что продукт стал стабильным: раньше он то соответствовал стандарту, то был чуть хуже, а теперь держится в узком коридоре нормы», — рассказал старший преподаватель кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ, кандидат технических наук Михаил Работников.