В Краснодаре построили образовательный комплекс на 1550 учащихся

Современный образовательный комплекс, рассчитанный на 1550 учеников, возвели на улице Обрывной в Краснодаре, сообщили в краевом департаменте строительства. Строительство учебных заведений способствует достижению целей нацпроекта «Молодёжь и дети».
Общая площадь трехэтажного здания школы — 26,6 тыс. кв. м. В нем расположены 62 учебных класса, специализированные помещения для уроков труда, творчества, вокала и хореографии, а также студия лечебной физкультуры для младших школьников. Для проектной и исследовательской деятельности предусмотрены отдельные пространства, а для досуга — игровые комнаты. Помимо этого, в учреждении оборудованы два актовых зала, библиотека и медиатека с цифровыми рабочими станциями.
Еще специалисты благоустроили территорию комплекса. Там есть спортивные площадки, беговые дорожки и зоны отдыха.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.