В Нижнем Новгороде предложили идеи для привлечения туристов

По итогам 2025 года Нижний Новгород вошел в тройку лидеров России по устойчивости развития туризма, заметил заместитель губернатора Егор Поляков. Мобильные операторы сообщают, что по сравнению с 2021 годом турпоток увеличился в полтора раза и составил 5 миллионов человек. За год путешественники потратили на территории области более 80 миллиардов рублей.