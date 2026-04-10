В Нижнем Новгороде предложили идеи для привлечения туристов

Эксперты обсудили способы привлечения путешественников в рамках международного форума «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде. О новых векторах развития туристической отрасли рассказал контент-партнер «РГ» «Pravda-nn.ru».
В радиусе от 60 до 200 км от Нижнего Новгорода находится много интересных мест, таких как Городец, Болдино, Макарьево. Однако туристам сложно добраться туда общественным транспортом. Решение проблемы видят в аренде специального трансфера, минивэна или автодома, который рассчитан на небольшую группу из 12−16 человек, отметил руководитель центра транспортных решений «Современные транспортные технологии» Наталья Плетникова.
Вне поля зрения регионов остаются туристы с ограниченными возможностями здоровья. Но новый закон об инклюзивном туризме, вступающий в силу осенью 2026 года, обязует обеспечивать доступную туристическую инфраструктуру для людей с инвалидностью. Будут организованы минивэны с грузоподъемным устройством для инвалидных колясок и специальные автобусы, рассказала Наталья Плетникова.
Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев отметил, что город готов делать все возможное для привлечения новых путешественников, в том числе семей с детьми, людей с ограниченными возможностями и тех, у кого нет собственного автомобиля.
Отмечается, что Нижегородская область активно занимается созданием автомаршрутов для путешественников. Например, недавно на туристическом портале Путешествуем.рф появилось два новых маршрута. Один из них — региональный, второй — межрегиональный.
Так на сайте опубликован двухдневный автомобильный маршрут «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края» протяженностью 210 километров. Он проходит через Балахну, Пурех, Чкаловск, Заволжье и Городец. В ходе поездки туристы знакомятся с историей солеварения и волжского судостроения, балахнинским кружевом, пурехскими бубенцами.
Межрегиональное путешествие «От нижегородских святынь до саратовских широт» занимает пять дней и проходит через паломническо-туристический кластер Арзамас — Дивеево — Саров, Нижегородскую область, Республику Мордовия, Пензенскую и Саратовскую области. Туристы проедут 851 километр и познакомятся с местами, связанными с именем преподобного Серафима Саровского.
Нижегородская область строит безопасные и качественные автомобильные дороги, уделяя внимание развитию придорожной инфраструктуры. Так? на трассе М-12 «Восток» для туристов открылась первая гостиница, в которой есть 45 номеров, кафе и детская площадка.
Новым импульсом для развития туризма в регионе стало включение сразу десяти населенных пунктов в «Золотое кольцо»: Нижний Новгород, Арзамас, Богородск, Выкса, Городец, Павлово, Чкаловск, Дивеево, Большое Болдино и посёлок Пурех.
По итогам 2025 года Нижний Новгород вошел в тройку лидеров России по устойчивости развития туризма, заметил заместитель губернатора Егор Поляков. Мобильные операторы сообщают, что по сравнению с 2021 годом турпоток увеличился в полтора раза и составил 5 миллионов человек. За год путешественники потратили на территории области более 80 миллиардов рублей.
Таким результатам способствуют прямые авиаперелеты и железнодорожное сообщение. В 2025 году пассажиропоток аэропорта имени Чкалова превысил 1 миллион 400 тысяч человек. Поезд «Буревестник» перевез по маршруту Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород более 4 миллионов 600 тысяч пассажиров.
Каждый состав состоит из десяти двухэтажных вагонов: СВ, купе, обычных сидячих вагонов и класса бизнес. Фото: Ольга Бухарова/РГ.
Также с 2019 года в регионе развивается собственная флотилия скоростных пассажирских судов.
Международный туризм.
Заместитель губернатора напомнил, что в мае стартуют прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Белград.
Кроме того, министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил запустить авиасообщение с Китаем.
По словам Егора Полякова, этим вопросом уже занимаются в региональном правительстве. «С федеральной поддержкой планируем создать к 2030 году 16 новых гостиниц общей вместимостью свыше 2600 номеров. В этом году вводим в эксплуатацию туристический комплекс — парк на Гребном канале с гостиницей на 258 номеров», — завершил он.