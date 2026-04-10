Голикова: молодые специалисты составляют 50% исследователей новых геномных центров

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Половина специалистов, работающих в новых центрах геномных исследований, — это молодые исследователи. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
«В апреле прошлого года мы подвели итоги конкурса и определили пять новых центров геномных исследований. Сегодня в них работают свыше 660 специалистов, половина из них — молодые исследователи, еще почти четверть — ведущие ученые», — говорится в сообщении аппарата.
Голикова добавила, что в 2025 году на реализацию программ центров из федерального бюджета было выделено 1,5 млрд рублей — по 300 млн каждому центру.