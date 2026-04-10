В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Жителям Ростовской области следует быть предельно внимательными в ближайшие часы. В главке МЧС по Ростовской области распространили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.
Согласно информации, полученной от Ростгидромета, с 12:30 до 14:30, а также до окончания текущих суток 10 апреля в отдельных районах области ожидаются интенсивные осадки. Синоптики прогнозируют сильные дожди, которые местами могут переходить в ливни. Непогода будет сопровождаться грозами, выпадением града и шквалистым усилением ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.
Чрезвычайное ведомство настоятельно рекомендует дончанам соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по телефонам экстренных служб 101 или 112.
