Паром на Ольхон начнет работать с 1 мая

С 1 мая 2026 года на Байкале откроется паромная переправа на остров Ольхон. Для многих жителей Иркутской области и туристов это самый простой и доступный способ добраться до острова. Паром работает восемь месяцев в году.
Рейсы будут выполнять два судна — «Дорожник» и «Семен Батагаев». Третий паром «Ольхонские ворота» подключится ориентировочно с 1 июня. Такая информация опубликована на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.
«Дорожник» будет отправляться с 7:30 до 23:30. Такой график действует до 15 июля. «Семен Батагаев» ходит с 7 утра до 23:00. Проезд бесплатный. Расписание может меняться из-за погоды или неисправностей. Уточнять информацию лучше в справочной.