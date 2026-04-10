Минздрав объявил о финальной стадии создания менингококковой вакцины

Российские производители находятся на завершающей стадии клинических испытаний отечественной вакцины для профилактики менингококковой инфекции. Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения России Рафаэль Шавалиев, передает корреспондент РБК.
«Мы понимаем, насколько это крайне важно для нас. И несколько производителей сейчас выходят на финальную стадию подтверждения клинических испытаний для дальнейшего получения регистрационного удостоверения», — сказал Шавалиев.
Вакцина будет производиться на территории России по полному циклу. В разработке сейчас находятся две вакцины: одна — от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, вторая — от биофармацевтической компании «Петровакс Фарм». Последняя получила лицензию Минпромторга на производство вакцины против менингококковой инфекции в январе 2026 года.
Менингококковая инфекция представляет собой острое бактериальное заболевание, которое вызывает Neisseria meningitidis. Передача возбудителя происходит воздушно-капельным путем — как от больного с явными симптомами, так и от бессимптомного носителя. Основной метод профилактики — вакцинация.
В России вакцинация против менингококковой инфекции проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В Роспотребнадзоре подчеркивали, что в постоянном режиме следят за эпидемиологической ситуацией в стране и мире по заболеваемости менингококковой инфекцией.
