Льготная ипотека поможет снизить долю готовых квартир в Воронеже

Застройщики рассчитывают, что снижение ключевой ставки вновь разогреет спрос. Но Михаил Матовников предупреждает: этот сценарий несёт скрытые риски. Доступные кредиты запустят механизмы, которые будут тормозить продажи строящихся квартир. Поэтому вопреки ожиданиям возможного скорого скачка цен из-за сокращения запуска проектов, предпосылок для резкого подорожания в 2027 году может и не быть. Покупатели обратят внимание на огромный массив уже готового жилья, который скопился на балансах девелоперов. С 2021-го по 2025 год объём такого «навеса» увеличился с 6 до 10 млн кв. метров. При этом доля квартир, которые не успевают продать к моменту сдачи дома в эксплуатацию, выросла с 16% до 28%.