Машину за 6,3 млн рублей забрали у бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода

Машину бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова за 6,3 млн рублей обратили в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ведомство установило, что в ноябре 2025 года первый замглавы нижегородской мэрии купил автомобиль EXEED EXLANTIX ET. При этом бывший чиновник не подтвердил законность происхождения существенной части средств, потраченных на новую машину.
Прокуратура подавала иск об обращении автомобиля в доход РФ. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.
Напомним, сейчас суд рассматривает уголовное дело в отношении Сергея Егорова по статье «Получение взятки в значительном размере».