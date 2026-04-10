Матч «Балтика» — ФК «Пари НН» обслужит петербуржец Василий Казарцев

Игра в Калининграде состоится 12 апреля.

Российский футбольный союз произвёл назначения судейских бригад на предстоящий 24-й тур Российской премьер-лиги.

На матч «Балтика» — ФК «Пари НН» 12 апреля главным арбитром назначен 46-летний Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Юрий Баскаков.

Для Казарцева это только седьмой матч в нынешнем чемпионате. Последний раз рефери на матче с участием нижегородского клуба работал 18 октября 2025 года, когда наши дома уступили «Акрону» — 0:1.

Добавим, что «Балтика» сейчас занимает 4-е место в РПЛ, а ФК «Пари НН» — на 11-й строчке турнирной таблицы.

