В поселке Красная Гора в Брянской области отремонтируют водопроводные сети

Водопроводные сети на территории поселка Красная Гора в Брянской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Работы проведут на объектах, расположенных по улицам Добровольского, Сельской, Мира, участку улицы Луговой, а также переулкам Рабочему и Криничному. Общая протяженность новых коммуникаций составит 2,6 тыс. м. Завершить реализацию проекта и ввести сети в эксплуатацию планируется в четвертом квартале этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.