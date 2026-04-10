Красноярцам бесплатно покажут световое шоу дронов

В честь Дня космонавтики 12 апреля в Красноярске пройдет масштабное световое шоу дронов.
Более 2000 миниатюрных квадрокоптеров со светодиодами поднимутся в вечернее небо и покажут красочные объёмные фигуры, посвященные 65-летию первого полета человека в космос.
«Запуск летательных аппаратов будет производиться с территории острова Отдыха в 21:00. Посмотреть на шоу можно на участке Центральной набережной Енисея от Коммунального моста до Речного вокзала. Там организуют звуковое сопровождение мероприятия. В случае неблагоприятных погодных условий проведение шоу может быть отменено или перенесено», — рассказали в мэрии.
Инициатором и организатором шоу является компания «Геоскан». Для его подготовки и проверки анимации специалисты будут проводить тестовые полеты, над Красноярском могут быть видны небольшие светящиеся фигуры.
Для обеспечения безопасности введут ограничения на нескольких участках дорог. Так, накануне мероприятия с 00:00 до 03:00 11 апреля перекроют съезд с Коммунального моста на остров Отдыха в сторону Центрального стадиона, а также проезд от здания по улице Остров Отдыха, 15а до здания по улице остров Молокова, 1.
Непосредственно в день проведения мероприятия с 20:00 до 22:00 12 апреля будут перекрыты: улица Дубровинского от Кирова до музейного центра «Площадь Мира»; съезды с Коммунального моста; проезд на острове Отдыха от Ярыгинского проезда («Спортэкс») до острова Молокова. Кроме того, с 15:00 до 22:00 12 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Дубровинского от Кирова до музейного центра «Площадь Мира». Также 12 апреля с 07:00 до 21:30 не будут работать платные парковки в районе Речного вокзала (ул. Дубровинского, 1а) и возле Коммунального моста.
