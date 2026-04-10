Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам бесплатно покажут световое шоу дронов

В честь Дня космонавтики 12 апреля в Красноярске пройдет масштабное световое шоу дронов.

Более 2000 миниатюрных квадрокоптеров со светодиодами поднимутся в вечернее небо и покажут красочные объёмные фигуры, посвященные 65-летию первого полета человека в космос.

«Запуск летательных аппаратов будет производиться с территории острова Отдыха в 21:00. Посмотреть на шоу можно на участке Центральной набережной Енисея от Коммунального моста до Речного вокзала. Там организуют звуковое сопровождение мероприятия. В случае неблагоприятных погодных условий проведение шоу может быть отменено или перенесено», — рассказали в мэрии.

Инициатором и организатором шоу является компания «Геоскан». Для его подготовки и проверки анимации специалисты будут проводить тестовые полеты, над Красноярском могут быть видны небольшие светящиеся фигуры.

Для обеспечения безопасности введут ограничения на нескольких участках дорог. Так, накануне мероприятия с 00:00 до 03:00 11 апреля перекроют съезд с Коммунального моста на остров Отдыха в сторону Центрального стадиона, а также проезд от здания по улице Остров Отдыха, 15а до здания по улице остров Молокова, 1.

​Непосредственно в день проведения мероприятия с 20:00 до 22:00 12 апреля будут перекрыты: улица Дубровинского от Кирова до музейного центра «Площадь Мира»; съезды с Коммунального моста; проезд на острове Отдыха от Ярыгинского проезда («Спортэкс») до острова Молокова. Кроме того, с 15:00 до 22:00 12 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Дубровинского от Кирова до музейного центра «Площадь Мира». ​Также 12 апреля с 07:00 до 21:30 не будут работать платные парковки в районе Речного вокзала (ул. Дубровинского, 1а) и возле Коммунального моста.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.