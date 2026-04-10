Омич не смог отсудить у дочери миллион рублей, подаренный на машину

Русско-Полянский районный суд Омской области рассмотрел иск отца к дочери о взыскании 1 миллиона рублей, которые он назвал неосновательным обогащением. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
В суде установили, что в 2021 году отец передал дочери миллион рублей на покупку автомобиля. На эти средства приобрели «Ладу Ниву» стоимостью 906 тысяч рублей. Истец утверждал, что машина покупалась для его личного пользования, но вопреки его воле была оформлена на дочь. Когда он потребовал переоформить транспортное средство, получил отказ со ссылкой на устный договор дарения. Тогда мужчина обратился в суд.
Дочь иск не признала. Она пояснила, что отец сам сказал: «Дарит машину ей». Автомобиль был оформлен на неё, но истец не был лишён права пользования: с 2021 по 2025 год он иногда ездил по деревне, хранил машину у себя летом, а расходы на содержание, налоги и страховку несла её семья.
Суд пришёл к выводу, что между близкими родственниками был заключён устный договор дарения. Факт добровольной и безвозмездной передачи денег подтвердили свидетели. Кроме того, истец знал о регистрации автомобиля на дочь с 2021 года, но потребовал вернуть средства только спустя четыре года после семейного конфликта. Представитель ответчика также заявил о пропуске трёхлетнего срока исковой давности. В иске отказано. Омский областной суд оставил решение без изменений.
Ранее мы рассказывали, как омичка потратила чужие 108 тысяч рублей, соврав про арест счетов, — девушка присвоила деньги, которые ей по ошибке перевёл знакомый.