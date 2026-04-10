Стали известны даты празднования Дня города в Красноярске в 2026 году

В Красноярске День города в 2026 году будут отмечать четыре дня — с 11 по 14 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Верещагин.

В этом году краевой центр отметит 398-летие со дня своего основания.

Согласно документу, подробную программу праздничных мероприятий разработают к 19 мая. Традиционно в эти дни пройдет торжественная церемония вручения званий почетных граждан Красноярска жителям, внесшим значимый вклад в развитие города.

К праздничной дате в Красноярске включат праздничную иллюминацию, а владельцев организаций попросят тематически украсить витрины и фасады зданий. Для удобства горожан власти организуют работу специальных шаттлов и усилят движение общественного транспорта к основным площадкам празднования.

К финансированию мероприятий, как и в прошлые годы, планируют привлечь меценатов и партнеров. Сформировать список предложений по поддержке праздника профильные ведомства должны до 27 мая.