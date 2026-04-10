Дети из Хабаровского края пригласили космонавта Артемьева в село Арка.

И.о. министра туризма Мария Ярцева провела встречу с юными исследователями из села Арка, которые презентовали свои идеи по развитию северных территорий. Мероприятие организовали в визит-центре «Амурский утес», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Школьники из Охотского округа поделились видением того, как превратить отдаленные поселения в центры притяжения туристов и эффективно популяризировать краеведческие маршруты. Особое внимание уделили сохранению культурных традиций севера.
Среди активистов — участники местной секции робототехники, которые занимаются моделированием ракет. Проектами ребят заинтересовался космонавт Олег Артемьев, пригласивший их в Звездный городок. В ходе общения с Марией Ярцевой дети рассказали, что планируют принять космонавта у себя в гостях в селе Арка.
По мнению Марии Ярцевой, подобные практики способствуют вовлечению молодежи в развитие региона. Министр подчеркнула, что объединение образовательных форматов с туристическими проектами является важным вкладом в будущее края.
Напомним, в Хабаровском крае для школьников регулярно проводятся бесплатные познавательные мероприятия, лекции и кинопоказы на базе визит-центра, а также экскурсии в рамках недель промышленного туризма.
