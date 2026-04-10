Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже ограничат парковку у пяти крупных храмов в канун Пасхи

Речь идет о Благовещенском и Покровском соборах, Казанском храме, Митрофаниевской и Воскресенской церквях.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 11 апреля, в Воронеже будет сложно оставить машину рядом с крупными церквями. Из-за праздничных служб в канун Пасхи парковку и остановку запретят с 18:00 и до самого окончания ночных богослужений. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения затронут участки улиц, прилегающих к соборам, церквям и храму. Оставить машину не получится у:

— Благовещенского собора (со стороны Фридриха Энгельса),

— Покровского (со стороны Бучкури),

— Казанского храма (улица Суворова),

— Воскресенской церкви на улице Софьи Перовской,

— Митрофаниевскоой церкви на улице Орджоникидзе.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные места для стоянки в центральной части города.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше