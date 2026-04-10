В Воронеже ограничат парковку у пяти крупных храмов в канун Пасхи

В субботу, 11 апреля, в Воронеже будет сложно оставить машину рядом с крупными церквями. Из-за праздничных служб в канун Пасхи парковку и остановку запретят с 18:00 и до самого окончания ночных богослужений. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения затронут участки улиц, прилегающих к соборам, церквям и храму. Оставить машину не получится у:
— Благовещенского собора (со стороны Фридриха Энгельса),
— Покровского (со стороны Бучкури),
— Казанского храма (улица Суворова),
— Воскресенской церкви на улице Софьи Перовской,
— Митрофаниевскоой церкви на улице Орджоникидзе.
Водителям рекомендуется заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные места для стоянки в центральной части города.