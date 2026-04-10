В Воронеже ограничат парковку у пяти крупных храмов в канун Пасхи

В субботу, 11 апреля, в Воронеже будет сложно оставить машину рядом с крупными церквями. Из-за праздничных служб в канун Пасхи парковку и остановку запретят с 18:00 и до самого окончания ночных богослужений. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.