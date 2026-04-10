В Красноярском крае оценили пятилетнее развитие спортивной отрасли

В Красноярске прошла рабочая площадка «Спорт — здоровье нации». Председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды краевого парламента, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Новиков вместе с депутатами от «Единой России» и представителями спортивных организаций посетили ряд спортивных объектов в микрорайоне Солнечный и оценили пятилетнее развитие отрасли. [caption id= «attachment_364209» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Паниотов[/caption] В Красноярском крае успешно реализуются партийные проекты «Детский спорт» и «Выбор сильных». Благодаря финансированию по инициативе «Единой России» в регионе построили новые спортивные объекты и развили сеть физкультурных клубов. На эти цели из бюджета выделили более 50 млрд рублей. В частности, в красноярском Солнечном появился новый футбольный манеж. Здесь базируются юные спортсмены спортшколы олимпийского резерва «Ротор». Примером частно-государственного партнерства является построенный в районе Центр спортивных единоборств. Сейчас занимается более 450 детей по восьми видам единоборств. В Красноярском крае проводятся спортивные фестивали и развивается адаптивный спорт. Занимаемся дворовым спортом, школьным спортом, проводим различные мероприятия, фестивали в рамках летней оздоровительной кампании. Отправляем детей — победителей региональных этапов наших краевых партийных соревнований на федеральные этапы, — рассказал региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Павел Ростовцев. [caption id= «attachment_364211» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Паниотов[/caption] Итоги пятилетней работы подвел Александр Новиков: В 18 муниципальных образованиях края у нас появились крупные физкультурно-оздоровительные комплексы. За этот период мы ввели новую субсидию для территорий для строительства небольших объектов в малых городах и сельской местности. Всего таких объектов построено уже 16. Они позволяют круглогодично заниматься спортом. На этот год на такие спортсооружения заложено 180 млн рублей. Также в планах продолжать и увеличивать их строительство. Строим плоскостные спортплощадки, около 30—35 в год, за отчетный период мы построили их почти 200. Укрепляем материально-техническую базу наших муниципальных школ, строим площадки ГТО, инфраструктура развивается. Мы идем к достижению национальных целей, поставленных президентом нашей страны о доле граждан систематически занимающихся спортом. Ключевым результатом в этом направлении для органов власти является увеличение жителей, занимающихся спортом регулярно. Красноярский край был и остается одним из ведущих спортивных центров страны. В развитии отрасли мы в первую очередь ориентируемся на увеличение доли, систематически занимающая физкультурой и спортом до 70%. Именно такую задачу поставил Президент России, — отметил секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Напомним, ранее в Красноярском крае отметили пятилетние успехи отрасли сельского хозяйства.
В Красноярском крае оценили пятилетнее развитие спортивной отрасли
