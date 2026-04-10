Губернатор Михаил Котюков оценил новую учебно-тренировочную квартиру для особенных детей

В Красноярске начала работу новая учебно-тренировочная квартира для особенных детей от 12 до 18 лет. В специально оборудованных помещениях они осваивают бытовые навыки. Губернатор осмотрел пространство и пообщался с педагогами. При создании тренировочной квартиры учли самые современные методики. Здесь обустроены гардеробная, кухня, гладильная зона, уголки для занятий и отдыха. На занятиях дети учатся не только готовить или прибираться, но и совершать покупки, пользоваться общественным транспортом, соблюдать правила безопасности дома и на улице, заниматься хобби. Все наполнение квартиры приспособлено для особенных потребностей, в том числе и тех, кто передвигается на коляске. До конца года в квартире планируют обучить навыкам самообслуживания 50 человек. Она стала 12-й в Красноярском крае. На капитальный ремонт, мебель и оборудование учебно-тренировочной квартиры региональная казна выделила 8 млн рублей. Проект соответствует целям нацпроекта «Семья».