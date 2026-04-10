Во Владимире проведут обучение начинающих предпринимателей

Интенсивную программу «Бизнес-старт» проведут 21−24 апреля во Владимире для начинающих предпринимателей, сообщили в региональном учреждении «Бизнес-инкубатор». Событие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа включает образовательный блок, в котором слушатели узнают, как проработать бизнес-идею, сформировать команду, взаимодействовать с целевой аудиторией. Также им расскажут об инструментах маркетинга и продвижения, финансовом планировании и правовых основах. Кроме того, под руководством экспертов участники проработают каждый этап запуска собственного дела и сформируют четкий пошаговый план действий. В завершении они презентуют свои бизнес-проекты.
Мероприятие пройдет на площадке центра «Мой бизнес» по адресу: Октябрьский проспект, дом 21. Для участия необходимо заполнить форму.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.