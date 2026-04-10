«Кубок Победы» стартует в Волгограде: гандболистки России встретятся с соперницами из Беларуси

Сборная России прибыла в город ещё в четверг, 9 апреля. Накануне матча команда под руководством Людмилы Бодниевой провела полноценную тренировку на площадке, где сегодня развернётся спортивная борьба. В составе российской сборной — две представительницы волгоградского «Динамо‑Синары»: опытная Алина Загороднева и дебютант главной команды страны Валентина Минченко. Для спортсменок игра на родной арене станет особенным испытанием и возможностью порадовать местных болельщиков.