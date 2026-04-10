Белорусский священник сказал, что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц и испортившейся праздничной едой

Священник, ключарь минского храма Кирилла и Мефодия при Патриаршем подворье Давид Бобров сказал изданию «Мінская праўда», что делать со скорлупой пасхальных яиц и испортившейся праздничной едой.
Пасха в 2026 году у православных верующих отмечается 12 апреля. Ей предшествуют освящения в храмах пищи к празднику (в частности, в предпасхальную Великую субботу, которая в 2026-м отмечается 11 апреля).
Бывают случаи, когда далеко не вся освященная еда съедена, но уже начинает портиться. Что делать с ней, сказал белорусам отец Давид:
«Если пасхальная еда испортилась, её не выбрасывают как обычный мусор: лучше отдать птицам, закопать в чистом месте или поступить благоговейно, без небрежности».
Отдельная ремарка священника касается яичной скорлупы:
«Яичную скорлупу тоже не стоит бросать где попало. Обычно ее утилизируют аккуратно, как любой предмет, который был связан с праздником».
