В Красноярском крае подростку выплатят компенсацию после нападения собаки

Администрация Дзержинско-Тасеевского округа выплатит 15-летнему школьнику компенсацию после нападения собаки. По версии прокуратуры Красноярского края, осенью 2025 года в селе Тасеево подросток возвращался домой после прогулки с другом. В какой-то момент к нему навстречу выбежала собака без ошейника.
Пес вел себя агрессивно, и парень побежал. Однако животное успело схватить его за ногу. Школьник вырвался, тогда собака набросилась со спины, сбила с ног и стала кусать в область лопаток.
Родители пострадавшего обратились в прокуратуру. Проверка показала: администрация округа заключила контракт на отлов бродячих животных, но агрессивные псы продолжили нападать на людей.
В итоге суд встал на сторону ребенка и взыскал с муниципалитета 15 тысяч рублей компенсации морального вреда.