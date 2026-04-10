В Перми подросток пойдёт под суд за передачу банковской карты мошенникам

Подросток искал способ быстро заработать из-за финансовых трудностей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в незаконных операциях с платежными средствами. Материалы уже переданы в суд.

По данным следствия, в конце прошлого года подросток искал способ быстро заработать из-за финансовых трудностей. В одном из мессенджеров он познакомился с неизвестным, который предложил купить его банковскую карту. Юноша согласился и вскоре передал карту вместе с данными для входа в онлайн-банк. За это он получил 7 тысяч рублей.

Правоохранители собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к правонарушению.

В полиции напоминают, что передача банковских карт и личных данных третьим лицам — это серьёзное преступление. Такие счета часто используются мошенниками для вывода похищенных денег и других незаконных операций.