Ветеран СВО Артем Сазонов встретился со студентами Нижегородского института управления

Ветеран специальной военной операции (СВО), участник региональной программы «Герои. Нижегородская область» Артем Сазонов пообщался со студентами НИУ Президентской академии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Боец поделился историей собственного пути. До начала СВО он успешно занимался бизнесом, а затем пришел к решению участвовать в специальной военной операции. Служил на фронте водителем и оператором БПЛА, а под конец службы — инструктором. Был ранен, но боевую задачу выполнил. Награжден медалью «За храбрость» II степени.
«Что такое, по-вашему, патриотизм? Я полагаю, он начинается с обычных вещей. Перевести бабушку через дорогу, посадить дерево, убрать мусор, позаботиться о пожилом человеке. Я и мои коллеги осознаем, что реальное патриотическое воспитание, которое начинается с малого, — жизненно необходимо для страны. Мы хотим создать общую методологию такого воспитания с наставниками-ветеранами СВО в каждом вузе. Скоро запустим пилотный проект», — рассказал Артем Сазонов.
Наставником ветерана СВО в проекте «Герои. Нижегородская область» (18+) является директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.
«На него возложена особая миссия: адаптация ветеранов СВО и участников боевых действий, а также их вовлечение в работу с подрастающим поколением. Боевой опыт и вовлеченность Артема в проект — это ключевой ресурс», — подчеркнула Екатерина Лебедева.
Ранее сообщалось, что участники проекта «Герои. Нижегородская область» освоили технологии искусственного интеллекта.
Справка.
Программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.
В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.
По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.
4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент стартовал третий образовательный модуль программы.