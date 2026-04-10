Мурашко потребовал от всех регионов быть готовыми к паводкам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба заявил, что система здравоохранения должна быть готова к паводкам во всех регионах, независимо от расположения, а все планы реагирования оставаться актуальными, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Ранее глава Минздрава доложил президенту Владимиру Путину о ликвидации последствий паводков в Дагестане, где подтопленным оказался 41 медицинский объект.
«Ключевой принцип работы в любой чрезвычайной ситуации — это четкое распределение зон ответственности и заранее утвержденные алгоритмы взаимодействия. Необходимо определять потенциальные места подтопления, места нарушения транспортной доступности для заблаговременной проработки реагирования и эвакуации жителей», — сказал Мурашко.
Министр подчеркнул, что при планировании эвакуационных мероприятий особое внимание следует уделять уязвимым категориям граждан, в том числе беременным женщинам, детям до года и пациентам на гемодиализе, чтобы обеспечить им своевременную помощь. Отдельно Мурашко обратил внимание на необходимость иммунизации населения для снижения инфекционных угроз.
«Приоритетные группы для иммунизации: работники пищеблоков, сотрудники коммунальных служб, эвакуированные граждане в пунктах временного размещения, дети, а также волонтеры и спасатели МЧС», — заявил министр.
Мурашко также поблагодарил преподавателей и ординаторов Дагестанского государственного медицинского университета за готовность оказывать помощь при ликвидации последствий паводка в республике.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта и начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В Дербентском районе после прорыва дамбы комплекса гидротехнических сооружений подтоплено 258 жилых домов вместе с приусадебными участками. В результате погибли шесть человек, более 6 тыс. пострадали.
