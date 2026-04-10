Мурашко потребовал от всех регионов быть готовыми к паводкам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба заявил, что система здравоохранения должна быть готова к паводкам во всех регионах, независимо от расположения, а все планы реагирования оставаться актуальными, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Ранее глава Минздрава доложил президенту Владимиру Путину о ликвидации последствий паводков в Дагестане, где подтопленным оказался 41 медицинский объект.