Ведущие Радио РБК на Non/fiction выбрали слова, описывающие будущее

В «Гостином Дворе» в Москве с 9 по 12 апреля проходит ярмарка Non/fiction весна 2026 года. РБК выступает генеральным партнером мероприятия, а также представил свой стенд. В основе его концепции — слово как способ зафиксировать время, обозначить прошлое, настоящее и будущее. Ведущие Радио РБК выбрали слова, которые объясняют, как изменятся разные отрасли и сферы жизни.
Элина Тихонова, ведущая программы «Инвестиционный час».
«Токенизация». Инвестиции постепенно перестают быть вложением во что-то сугубо материальное — будь то недвижимость или акция как частичка реального бизнеса. Удобнее и, как все надеются, безопаснее инвестиций в физические квадратные метры могут быть инвестиции в те же метры, но через цифровой финансовый актив. Цифровые и децентрализованные валюты заменят фиатную валюту, а торгуемые на блокчейне токены на акции — сами акции".
Иван Звягин, ведущий программы «Технологии и тренды».
«Автономность». Технологии все быстрее уходят от роли помощника к роли исполнителя. ИИ-агенты уже могут брать на себя целые цепочки задач, роботы — работать в среде, где раньше был нужен человек, а автомобили постепенно учатся двигаться и принимать решения без водителя. Следующий этап — мир, где машина не ждет команду на каждом шаге, а действует сама".
Аркадий Глушенков, ведущий программы «Технологии и тренды».
«Оркестратор». Речь тут совсем не про музыку — это система, которая управляет ИИ-агентами. Сегодня их становится все больше: одни пишут тексты, другие анализируют данные, третьи решают задачи, четвертые общаются с людьми. И главный вызов уже не в создании отдельных инструментов, а в том, чтобы они работали вместе. Именно этим и занимается оркестратор".
Елена Фомина, автор программы «Кино с Еленой Фоминой».
«Нейрофильмы». Это слово будущего в киноиндустрии. ИИ уже используют в постпродакшене — на этапе обработки отснятого материала. И для дублирования контента. Бен Аффлек видит в нейросетях помощника. Он скорректирует замысел, набросает эскизы, подскажет локации, добавит визуалу отличительные черты. Впрочем, человеческий интеллект должен контролировать работу искусственного. И, конечно же, ИИ породит новый формат контента: нейрофильмы, у которых тоже будут свои зрители".
Евгения Стогова, ведущая программы «Медиатренды».
«Сингулярность». Это слово будущего в медиа. Больше не будет границ между создателем и потребителем, между контентом в интернете и реальностью. Больше не будет границ даже между платформами. Медиа больше не существуют как отдельные «каналы» — это единая ткань реальности, где нейросети, пользователь и контекст существуют одновременно. Где онлайн и офлайн едины".
Екатерина Воробьева, ведущая программы «На показ».
«Адаптивность» — это слово будущего в мире моды. Представьте себе одежду, которая одинаково хорошо подходит и мужчинам, и женщинам. Ее задача — служить человеку. Она сшита из технологичной ткани, которая будет согревать в холод, охлаждать и «дышать» в жару. Вшитые датчики измерят пульс и температуру тела — больше никаких умных часов и браслетов. Благодаря нанопокрытию грязь и вода будут скатываться, не оставляя следов. Впрочем, и сама одежда после использования не оставит никакого экологического следа. Ведь она будет сшита из мицелий и других «съедобных» компонентов".
Николай Загвоздкин, ведущий программы «Хэш и кэш».
«Токенизация реальных активов» — это «слово» будущего в крипте. Крипторынок постепенно выходит за пределы собственных токенов и начинает работать с реальной экономикой. Недвижимость, облигации, сырье — все это уже переводят в цифровую форму и размещают в блокчейне. Инвестору больше не нужно покупать актив целиком. Достаточно доли — иногда совсем небольшой. Уже сейчас крупные игроки тестируют токенизацию реальных активов, а банки и фонды начинают использовать эту инфраструктуру как альтернативу классическим рынкам".
Тимур Чернов, ведущий программы «Чат с учителем».
«Персонализация» — это слово будущего в образовании, которое постепенно перестает быть конвейером, где тридцать учеников слушают одну лекцию, а потом синхронно пишут один тест. Уже давно растет интерес к индивидуальным учебным планам и динамичному образовательному трекингу".
Игнат Бушухин, ведущий программы «Недвижимость с Игнатом Бушухиным».
«Премиум» — это слово будущего в недвижимости. Только смысл его меняется: премиумом больше не называют метровые дверные ручки из итальянского мрамора. Премиум — это цифровая бесшовность: когда вы покупаете квартиру за минуту через смарт-контракт, а не за три месяца с нотариусами. Это полная прозрачность истории объекта, от фундамента до последнего арендатора. Это доступ к закрытым пулам токенизированной жилой недвижимости без ипотеки и посредников. Дорогое жилье будущего — не то, у которого толще стены, а то, у которого короче юридические цепочки и выше цифровая ликвидность".
Алексей Панков, ведущий программы «Автоньюс».
«Инфраструктурность» — это слово будущего в автопроме. С развитием беспилотных технологий и автономного общественного транспорта роль человека в процессе передвижения будет постепенно снижаться. Даже личный автомобиль станет элементом умного города, встроенным в его логику. От водителя, по сути, останется только выбор конечной точки — дальше система все сделает сама".
Евгений Тихонович, ведущий программы «Качество жизни».
«Интероцепция» — это слово будущего в индустрии качества жизни. Оно означает способность считывать и интерпретировать сигналы собственного тела раньше, чем они станут проблемой. Не приложение подсказывает, что ты не выспался, — ты сам это чувствуешь. Люди с развитой интероцепцией лучше регулируют эмоции, принимают более точные решения и реже выгорают".
Александр Пигарев, ведущий программы «Фуди».
«Локальность» — это слово будущего в гастрономии. Рестораны все меньше будут поражать гостя дальними перелетами продуктов и все больше — умением точно работать с тем, что рядом. Локальный фермер, локальная рыба, локальный сезон, локальный вкус. Будущее ресторана — не в том, чтобы собрать продукты со всего мира в одну тарелку, а в том, чтобы убедительно и вкусно рассказать историю конкретного места".