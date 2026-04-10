Ведущие Радио РБК на Non/fiction выбрали слова, описывающие будущее

«Премиум» — это слово будущего в недвижимости. Только смысл его меняется: премиумом больше не называют метровые дверные ручки из итальянского мрамора. Премиум — это цифровая бесшовность: когда вы покупаете квартиру за минуту через смарт-контракт, а не за три месяца с нотариусами. Это полная прозрачность истории объекта, от фундамента до последнего арендатора. Это доступ к закрытым пулам токенизированной жилой недвижимости без ипотеки и посредников. Дорогое жилье будущего — не то, у которого толще стены, а то, у которого короче юридические цепочки и выше цифровая ликвидность".