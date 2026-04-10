Следствие отказало в возбуждении дела против Чекалиных

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина о неуплате налогов, передает «РИА Новости» из зала Гагаринского районного суда Москвы.

Источник: РБК

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина о неуплате налогов, передает «РИА Новости» из зала Гагаринского районного суда Москвы.

В возбуждении дела отказано в связи с полным погашением налоговой задолженности в 176 млн руб., уточняет агентство. Соответствующее постановление следствия суд приобщил к материалам дела.

«Приобщить к материалам дела ходатайство адвоката Подвойского, согласно которому следователь 9 апреля 2026 года постановил отказать в возбуждении уголовного дела в отношении, в том числе Чекалина, в связи с уплатой в полном объеме суммы, пеней, суммы штрафов», — приводит «РИА Новости» слова судьи.

Материал дополняется.

