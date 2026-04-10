На складе во Владикавказе произошел взрыв

В центре Владикавказа «произошел хлопок» на складском помещении. Изначально было известно о двух пострадавших, но сейчас их число увеличилось до четырех.

Источник: РБК

На ул. Партизанской во Владикавказе произошел взрыв в складском помещении, сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону. Как уточнил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, на данный момент известно, что пострадали десять человек.

«На месте работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа», — отметил глава региона.

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, взрыв произошел в двухэтажном складе с пиротехникой в центре Владикавказа, после чего в здании начался пожар.

Материал дополняется.

