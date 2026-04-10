Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для ремонта разрушенной дороги на Семафорной проложат 200 метров временной канализации

В Красноярске на улице Семафорной строят новый временный канализационный коллектор, сообщили в «КрасКоме».

Его протяженность около 200 метров. Сейчас идет спайка плетей канализационной «времянки». Она позволит перекачивать стоки, которые поступают практически со всего правого берега Красноярска, в обход провала. Только после этого можно будет откачать воду с поврежденного участка и начать ремонтные работы.

Дополнительно к этому бригады «КрасКом» промывают существующий коллектор диаметром 1200 миллиметров водой под высоким давлением от гравия, попавшего в трубопровод в момент обрушения.

Из-за аварии сквозной проезд по улице Семафорная в районе Мичуринского моста до сих пор полностью перекрыт для движения транспорта. В городском Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства рассказали, что для нормализации дорожной обстановки в этом районе они поменяли настройку светофоров.

«Цель — пропускать как можно эффективнее транспортные потоки, которые изменили свой привычный путь движения. Так, на перекрёстках улиц Семафорная и Паровозная, Семафорная и Транспортный проезд светофоры работают в режиме жёлтого мигающего, так как там нет большого прилегающего потока транспорта и пешеходов. На пр. имени газеты “Красноярский рабочий” на участке от ул. Чайковского до Транспортного проезда светофоры перенастроены таким образом, чтобы накапливать пешеходов, пропускать их за 15 секунд и опять включать движение автомобилей», — рассказали в пресс-службе.

Полностью избежать автомобильных пробок не удастся, отмечают в УДИБе. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации.

«Наши специалисты регулируют движение так, чтобы у вас было меньше затруднений из всех возможных, а коммунальщики стараются максимально быстро устранить порыв на сетях», — пояснили в пресс-службе.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.