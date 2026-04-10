Спас людей в буран: глава МВД наградил полицейского за маршбросок в 7 км

Глава МВД России Владимир Колокольцев лично наградил медалью «За смелость во имя спасения» старшего участкового Эльдара Искаринова из Волгоградской области. Повод для высокой награды — настоящий подвиг в экстремальных условиях.
История произошла в декабре прошлого года. В Палласовском районе разыгрался сильный буран. Видимость упала практически до нуля, а мороз сковывал все вокруг. Группа людей заблудилась в заснеженной степи, и их жизнь оказалась под угрозой.
Майор полиции Искаринов не стал ждать улучшения погоды. Он вышел из спецтранспорта и пешком повел машину через сугробы, указывая водителю безопасный путь. Полицейский преодолел семь километров по открытой местности в лютый холод, чтобы добраться до потерявшихся и вывести их на большую дорогу.
Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что мужество и профессионализм сотрудника отмечены на самом высоком уровне.
