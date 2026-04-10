Спас людей в буран: глава МВД наградил полицейского за маршбросок в 7 км

Майор полиции Искаринов не стал ждать улучшения погоды. Он вышел из спецтранспорта и пешком повел машину через сугробы, указывая водителю безопасный путь. Полицейский преодолел семь километров по открытой местности в лютый холод, чтобы добраться до потерявшихся и вывести их на большую дорогу.