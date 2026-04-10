Медикам-целевикам в Татарстане грозит двукратный штраф за неотработку

В Республике Татарстан разрабатывается новый нормативный акт, предусматривающий жесткие финансовые меры ответственности для врачей и фармацевтов, обучавшихся по целевым направлениям. Документ, который сейчас проходит антикоррупционную проверку, обязывает нарушителей условий договора возмещать государству расходы на обучение в двукратном объеме.
Санкции будут применяться в двух основных ситуациях: когда работодатель отказывается трудоустраивать выпускника или когда сам специалист не отрабатывает установленный контрактом срок после получения диплома. Правила касаются программ высшего и среднего профессионального образования в сфере медицины и фармации, включая случаи одностороннего разрыва соглашения. При этом под компенсацией понимаются реальные затраты бюджета Татарстана на подготовку конкретного человека.
Важно отметить, что новые нормы не затронут студентов, поступивших на целевое обучение до 1 марта 2026 года — для них сохранятся действующие условия контрактов. Власти республики надеются, что ужесточение ответственности повысит дисциплину как со стороны выпускников, так и со стороны работодателей. Дефицит кадров в сельском здравоохранении остается критическим, и каждый случай неисполнения обязательств наносит ощутимый ущерб бюджету, который теперь планируется компенсировать в удвоенном размере.