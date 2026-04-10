В аэропорту Сочи высадили гималайский кедр в честь Дня космонавтики

Выбор дерева символичен: именно «Кедр» был позывным первого космонавта Юрия Гагарина во время исторического полета в космос в 1961 году.
Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов, имя Юрия Гагарина тесно связано с городом-курортом.
«Космонавт приехал в Сочи в мае 1961 года, посетил ряд достопримечательностей. 15 мая у дома на улице, на сегодняшний день носящей его имя, летчик-космонавт посадил гималайский кедр. В 2026 году, через десятилетия, эта традиция продолжается», — процитировали его слова в пресс-службе мэрии.
Гималайский кедр — вечнозеленое дерево, отличающееся долголетием и стойкостью. Оно достигает до 50 метров в высоту и в культуре многих народов символизирует силу духа, спокойствие и вечность.
«Для аэропорта Сочи, носящего имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виталия Севастьянова, День космонавтики — особый праздник. Высаживая кедр, мы отдаем дань памяти великой истории и вносим вклад в экологическое будущее города», — отметил заместитель управляющего по наземному обеспечению сочинского аэропорта Роман Барыкин.
Всего на территории аэропорта Сочи, площадь которой составляет примерно 20 гектаров, высажены более 325 тысяч растений.